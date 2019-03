In seguito ad un’ispezione di Carabinieri e NAS nell’ospedale “Jazzolino” di Vibo Valentia sono emersi dati sconcertanti riguardo l’assenza del rispetto di norme igienico-sanitarie nei reparti di cardiologia, rianimazione, chirurgia ostetrica e ginecologia. Il commissario straordinario dell’Azienda Sanitaria Provinciale, Angela Caligiuri, è sotto accusa per il mancato rispetto delle norme necessarie per la garanzia della sicurezza nell’ospedale.

Ospedale già al centro di carenze sanitarie

Non è la prima volta che l’efficienza ed il rispetto delle norme nell’ospedale “Jazzolino” vengono messe in dubbio. La struttura, infatti, è stata più volte coinvolta in scandali dovuti a gravi mancanze di personale ed a una generale disorganizzazione.