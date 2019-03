È il giorno del ricordo di Davide Astori: a un anno esatto dalla scomparsa del capitano della Fiorentina, si celebra a San Pellegrino Terme una messa in memoria del giocatore. A officiare la cerimonia è don Brescianini, che ieri aveva detto: “Sarà una cerimonia semplice e raccolta, l'occasione per dire che non si chiude una pagina bensì se ne è aperta un'altra".

La lettera dei genitori: “Un anno senza Davide non si può raccontare”

Nella giornata di ieri i genitori hanno diffuso oggi una toccante lettera dall'incipit emblematico: "Un anno senza Davide non si può raccontare. Non esistono le parole, ma forse neanche servono, perché quello appena passato è stato un anno CON Davide, in un modo diverso e che non avremmo mai voluto scoprire". Poi un invito a tutti: "Continuate a ricordarlo e non stancatevi di raccontarlo. Rivederlo sorridere in una foto, osservarlo correre nelle immagini, sentirlo nei vostri aneddoti non ci fa soffrire: per noi è come riabbracciarlo ogni volta".