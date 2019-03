Undici figli a 38 anni. È una mamma da record Claudia Guffanti: la sera del 27 febbraio, all’ospedale Valduce di Como, ha partorito Giuditta, regalando al marito l’undicesimo erede della famiglia. Ma al Corriere della Sera dice: “Non ci fermiamo qui”.

“La mia felicità è vedere tutti seduti attorno al tavolo la sera”

Claudia, sposata da 17 anni con Diego Pianarosa, consulente informatico di 41 anni, vive a Casasco, in Valle Intelvi, dove insieme al marito ora aspettano il suo ritorno a casa (con Giuditta) gli altri 10 figli: 7 maschi e 3 femmine, dai 2 ai 16 anni, il primo nato quando lei aveva 22 anni. “Non è stato un peso per me rinunciare al lavoro - racconta al quotidiano di via Solferino - I momenti difficili ci sono, ma si affrontano in coppia e si superano ed è sempre una gioia ritrovarci uniti”. “La mia felicità - ha aggiunto a La Provincia di Como - è vedere tutti seduti attorno al tavolo di sera”.