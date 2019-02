Il bel tempo continua su tutta l'Italia. Il sole splende in tutte le regioni del Nord e del Centro, mentre qualche pioggia potrebbe perturbare la giornata in Sicilia, sulle isole Pelagie. Le temperature si alzano soprattutto al Centro-Nord. Solo nelle prime ore del mattino il cielo potrebbe essere velato in alcune zone del Settentrione. (LE PREVISIONI)

Le previsioni al Nord

L'alta pressione rinnova una giornata soleggiata al Nord, anche se al mattino qualche sottile velatura in transito potrebbe offuscare il cielo. Le temperature sono in rialzo, specie sulle Alpi, con massime in pianura tra i 17°C e i 20°C. Milano fa eccezione: nel capoluogo della Lombardia la giornata sarà in prevalenza parzialmente nuvolosa, anche se saranno assenti piogge. In compenso la massima registrerà i 19°C. Splendida giornata, invece, a Torino con una temperatura massima fino a 20°C.

Le previsioni al Centro

Tempo stabile e soleggiato anche su tutte le regioni del Centro Italia, salvo alcune velature del cielo nelle prime ore del mattino in alcune città soprattutto del Lazio e della Toscana. Temperature in netto aumento con massime tra i 14°C e i 19°C. A Roma, però, il cielo sarà in prevalenza parzialmente nuvoloso, con qualche nube in più nel pomeriggio, ma non sono previste piogge. Stesso clima della Capitale anche a Firenze con temperature che si aggireranno tra i 4°C e i 19°C.

Le previsioni al Sud

Al Sud le temperature restano stabili con massime tra i 12°C e i 15°C e in quasi tutte le regioni il cielo sarà sereno e soleggiato. Qualche pioggia, solo al mattino, potrebbe scendere sulle isole Pelagie in Sicilia. Tempo sereno e poco nuvoloso a Napoli con una temperatura massima di 12°C, sole anche a Palermo dove la massima raggiungerà i 14°C.