Peggiorano le condizioni meteo su tutta l’Italia, con venti forti e un deciso calo delle temperature in gran parte del Paese (LE PREVISIONI). Il maltempo, in particolare, potrebbe creare disagi al Centro-Sud, con nevicate anche a quote di pianura. Per oggi la Protezione civile ha diramato un’allerta gialla per rischio idrogeologico su Basilicata, Calabria e gran parte della Sicilia. Ma tra le regioni sotto osservazione ci sono anche Campania e Puglia. A Bari, a causa del vento e del mare mosso, un mercantile turco si è arenato sul litorale sud. Oltre a questo, per ora si segnala qualche debole nevicata fino in pianura nella provincia di Foggia, neve sulle Murge, nevicate moderate oltre i 400 metri in Basilicata e Calabria.

L’allerta: vento forte e neve

Le previsioni per oggi parlano di venti forti o di burrasca nord-orientali su Sardegna, Emilia-Romagna, Marche, Toscana, Lazio, Umbria, Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Campania, Calabria e Sicilia, con raffiche fino a burrasca forte sui versanti adriatici e ionici. Possibili mareggiate lungo le coste esposte. Attese anche nevicate sparse a quote superiori a 200-300 metri, ma localmente fino a livello di pianura, su Campania, Basilicata, Calabria, Sicilia, Abruzzo, Molise e Puglia. Fiocchi a quote superiori a 400-600 metri sul resto del Sud.

Scuole chiuse in alcuni comuni

In Campania diversi comuni - tra cui Napoli, Benevento, Portici, Ercolano e San Giorgio a Cremano - hanno deciso di tenere le scuole chiuse. Stesso provvedimento a Potenza.

Mercantile turco arenato su litorale Bari

Maltempo e disagi anche in Puglia. A Bari, spinta dalle raffiche di vento e dalla mareggiata, una nave mercantile turca si è arenata sul litorale sud, all'altezza della spiaggia di Pane e Pomodoro. La nave, con a bordo l'equipaggio, è arenata sul basso fondale sabbioso e sbatte contro i frangiflutti. Un rimorchiatore ha tentato inutilmente di avvicinarsi alla barca per agganciarla e trainarla al largo. L'operazione è fallita e le operazioni continuano.