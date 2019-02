Roberto Formigoni è entrato questa mattina in carcere a Bollate. L’ordine di esecuzione della pena per l'ex governatore della Lombardia è stato firmato dal sostituto procuratore generale di Milano Antonio Lamanna dopo che Formigoni è stato condannato ieri in via definitiva dalla Cassazione a cinque anni e dieci mesi nel processo per corruzione nel caso Maugeri-San Raffaele (LE TAPPE DEL PROCESSO). L'avvocato Mario Brusa, storico difensore dell’ex governatore, però ha già depositato una istanza per chiedere la detenzione domiciliare.

Pena ridotta

Formigoni, nonostante abbia più di 70 anni, in base alla nuova legge "spazzacorrotti" non può godere dei benefici legati all'età (che gli avrebbero consentito di evitare la cella e di espiare la pena in detenzione domiciliare). Ma il suo avvocato Mario Brusa, storico difensore di Formigoni, ha depositato la richiesta dei domiciliari al sostituto procuratore generale di Milano Antonio Lamamma. La pena per l’ex governatore è stata ridotta in Cassazione, a causa della prescrizione di un capo d’imputazione. In appello, Formigoni era stato condannato a 7 anni e mezzo. Il pg della Cassazione aveva chiesto che fosse confermata.

Data ultima modifica 22 febbraio 2019 ore 10:30