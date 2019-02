Matteo Renzi, arresti domiciliari per i genitori dell’ex premier

Arresti domiciliari per i genitori di Matteo Renzi. Nei confronti di Tiziano Renzi e Laura Bovoli, insieme a un imprenditore di Campo Ligure, viene contestata la bancarotta fraudolenta e l’emissione e utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti. Interpellato sulla vicenda, il vicepremier Matteo Salvini ha commentato: "Niente da festeggiare". L’ex premier ha annullato la presentazione del suo libro in programma questa sera alle 21 al Circolo della stampa e, terminato l'appuntamento a Nichelino, nel Torinese, secondo quanto si è appreso in ambienti del Pd, è ripartito per Firenze. In un post su Facebook ha scritto: "Ho molta fiducia nella giustizia italiana e penso che tutti i cittadini siano uguali davanti alla Legge. Dunque sono impaziente di assistere al processo. Perché chi ha letto le carte mi garantisce di non aver mai visto un provvedimento così assurdo e sproporzionato". Interpellato sulla vicenda, il vicepremier Matteo Salvini ha dichiarato: "Non c’è niente da festeggiare".

Le ipotesi di reato

I tre, secondo quanto si apprende, sono stati nel tempo amministratori di fatto di tre società cooperative, due delle quali dichiarate fallite. Le ipotesi di reato contestate riguardano da un lato l'emissione, tra il 2013 e il 2018, di fatture per operazioni inesistenti all'interno di una delle società e, dall'altro, un'ipotesi di bancarotta fraudolenta che sarebbe stata commessa per le due altre società cooperative tra il 2010 e il 2013.

