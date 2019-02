Nella sfida salvezza tra Udinese e Chievo, la spuntano 1 a 0 i padroni di casa che, in un match senza grandi emozioni, trovano nel finale una vittoria di misura fondamentale per scalare posizioni in classifica (IL LIVEBLOG). Si inguaia sempre di più la situazione della squadra di Di Carlo, che resta all’ultimo posto con 9 punti. (I RISULTATI - LA CLASSIFICA - IL CALENDARIO DELLA SERIE A)

Primo tempo equilibrato

Il match fin dalle prime battute si dimostra equilibrato, giocato con intensità dalle due formazioni, che hanno come unico obiettivo la vittoria. La prima vera grande occasione dell'incontro capita a Depaoli, che di testa raccoglie un cross a due passi dalla porta ma calcia a lato. Il Chievo insiste anche con Giaccherini e con un tiro insidioso di Rigoni che costringe Musso alla parata in due tempi. L'Udinese fatica a produrre gioco: a impensierire Sorrentino ci pensa però Nuytinck che centra un palo pieno con un tiro dalla lunga distanza.

Sblocca Teodorczyk dopo il rigore fallito

Gli ospiti crescono nel secondo tempo, sfiorando il vantaggio per due volte all’80’. L’Udinese resta a guardare, senza riuscire a partire in contropiede. A 8' dal termine del tempo regolamentare, mister Nicola si gioca l'ultima carta. Fuori un difensore, Opoku, dentro un altro attaccante, Teodorczyk. All’84’ il momento che sblocca la partita: l’arbitro Valeri, dopo aver consultato il Var, concede un rigore all’Udinese per una gomitata in area. Dal dischetto va proprio il neo entrato Teodorczyk: Sorrentino para, ma sulla respinta l’attaccante polacco è veloce a ribattere in rete.