Giornata del gatto 2019, festa per circa 8 milioni di mici. VIDEO

Sono per natura selvatici, ma riescono comunque a essere anche grandi compagni degli esseri umani: i gatti sono fra i migliori amici dell’uomo e il 17 febbraio è il loro giorno in Italia. Cade infatti in questa data la Giornata nazionale dei felini, dedicata ai circa 8 milioni di mici che vivono con le famiglie italiane (LA GALLERY).

La data del 17 febbraio in Italia

La ricorrenza internazionale, invece, è stata fissata per l’8 agosto - nel 2002 - dal Fund for Animal Welfare (Ifaw). Nel nostro Paese però si è scelta la data del 17 febbraio già negli anni ’90, dopo un sondaggio lanciato dalla rivista specializzata Tuttogatto. Febbraio è stato preferito perché è il mese del segno zodiacale dell'Acquario, considerato il segno degli spiriti liberi, proprio come i gatti. E il giorno 17 è stato indicato per sfatare tutti i miti legati alla sfortuna che hanno accompagnato la storia di questo felino. Ma anche in altri Paesi, e non solo in Italia, ci sono giornate nazionali dedicate ai felini: negli Usa, per esempio, la festa cade il 29 ottobre, mentre in Giappone il 22 febbraio.

Gli appuntamenti per la Giornata del gatto

Molti gli appuntamenti per l’occasione. A Milano, per esempio, al WOW Spazio Fumetto sarà inaugurata la mostra “100 di questi Felix”. Mentre a Roma appuntamento nel pomeriggio per un happening peloso con una raccolta fondi e la possibilità di fare acquisti rigorosamente a tema felino.

Se il micio si rilassa con un massaggio: video