Dei “paratesta” che coprono pali della luce e cartelli stradali allo scopo di proteggere chi cammina guardando il cellulare. Sono apparsi sulle strade di Bolzano e fanno parte di una campagna chiamata #staysmart, voluta dalla Provincia autonoma allo scopo di sensibilizzare a un uso consapevole del telefonino.

L'iniziativa

Sul sito web che viene indicato sui "paratesta", www.staysmart.it, vengono elencati cinque consigli per fare un buon uso del telefono. Il primo è quello di scegliere il Wi-Fi per contribuire a diminuire drasticamente l’inquinamento elettromagnetico con la stessa qualità di navigazione. Il secondo è quello di tenere il telefono spento o in modalità "aereo" durante la notte, per ridurre notevolmente le emissioni elettromagnetiche. E ancora: non usare lo smartphone mentre si guida per evitare distrazioni, poi l’invito a non farsi contagiare dalla dipendenza dall’uso del cellulare ma, al contrario, essere consapevoli che in situazioni di pericolo può diventare uno strumento fondamentale per salvare la vita.