Niente più fascia da capitano. L’Inter punisce Mauro Icardi, il nuovo capitano sarà il portiere Samir Handanovic. Lo ha comunicato la società in un tweet alla vigilia della gara dei nerazzurri in Europa League contro il Rapid Vienna. L'ormai ex capitano - come chiarito da Luciano Spalletti - ha deciso di non partire per Vienna nonostante fosse stato convocato.

Per colpa di Wanda?

La ragione della decisione sarebbe legata ad alcune frasi pronunciate nei giorni scorsi dalla moglie e agente del giocatore Wanda Nara che avrebbero dato fastidio alla società e ad alcuni compagni di squadra. Tra i tifosi che commentano sui social, molti sono critici, altri elogiano la società perché stufi della querelle sul rinnovo del contratto.

Spalletti: Icardi era convocato ma ha scelto non venire

In serata poi mister Spalletti ha chiarito che Icardi era stato convocato per la partita con il Rapid, ma ha deciso di non partire per Vienna. Mauro Icardi "non è venuto a Vienna per l'Europa League: era convocato. È impreciso dire che l'Inter non lo aveva convocato", ha detto Luciano Spalletti.

Data ultima modifica 13 febbraio 2019 ore 18:48