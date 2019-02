Musica, 7 giovani su 10 l’ascoltano in streaming sugli smartphone

La musica? I giovani l’ascoltano quasi esclusivamente in streaming sui propri smartphone. Secondo un sondaggio effettuato da Skuola.net per “Una Vita da Social” - la campagna itinerante della Polizia Postale per un corretto uso di Internet, che in questi giorni farà tappa al Festival di Sanremo - su 6500 ragazzi tra gli 11 e 20 anni, oltre 7 su 10 si affidano principalmente a cellulari (70%) e tablet (3%) per ascoltare i loro brani preferiti. Addio, dunque, ai canali tradizionali: l'autoradio è confinata al 4%, il classico impianto stereo al 3%, non pervenuta la televisione (1%). Al tramonto il lettore mp3 (3%) che, almeno tra gli adolescenti, sembra ormai preistoria. Resiste, invece, il computer (9%).

Domina lo streaming

A farla da padrone è lo streaming: più di 8 giovani su 10 sfruttano i vari servizi a disposizione. Il 47% utilizza piattaforme come Spotify e simili, il 34% preferisce la scelta video su YouTube. Solo il 9% scarica i brani, ancora meno quelli che acquistano musica negli store online (3%). Domina lo streaming, dunque, spesso nella sua versione gratuita: il 43% dichiara di usare esclusivamente le versioni free delle diverse app e un altro 18% divide la spesa dell'abbonamento con amici e parenti sottoscrivendo profili ad accesso multiplo. Il 5%, invece, ha l'accesso alla versione a pagamento compresa nell'offerta del suo gestore telefonico. Alla fine meno di 1 su 5 - il 18% - paga il servizio da solo. Il 16% ammette di sconfinare nell’illegalità, attraverso versioni pirata delle applicazioni.

Per il 53% nessun motivo di spendere soldi per la musica

Solamente il 40% dei ragazzi pensa che al giorno d'oggi ancora convenga comprare la musica: il 32% lo ritiene fondamentale per sostenere le case discografiche e gli artisti, l'8% lo fa per un senso di legalità. E gli altri? Il 53% non vede il motivo di spendere soldi per la musica quando ci sono tanti modi per ascoltarla gratis, il 7% crede che attorno all'industria discografica girino già abbastanza soldi.