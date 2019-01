Quattro rapinatori hanno assaltato un portavalori a Peschiera Borromeo, alle porte di Milano. Secondo quanto emerso i tre erano armati. Avrebbero esploso alcuni colpi di pistola in aria prima di entrare in azione. Subito è scattato l’allarme e sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di San Donato. Non è ancora chiara l’entità del bottino.

L'esplosivo sul portavalori

È successo in via Martiri di Cefalonia, all’ora di pranzo, poco dopo le 13.30. Prima di fuggire i tre rapinatori hanno attaccato con lo scotch un telefono cellulare e una scatoletta sul finestrino del van. Il timore è che si tratti di esplosivo. Così i carabinieri hanno fatto allontanare le guardie giurate e richiesto l’intervento degli artificieri, che è ancora in corso.