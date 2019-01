L’ondata di maltempo che sta colpendo l’Italia, causata da un flusso di aria gelida in arrivo dalla Groenlandia, continua anche nella notte tra mercoledì 23 gennaio e giovedì 24 (LE PREVISIONI). Si prevede un ulteriore peggioramento delle condizioni meteo e nevicate abbondanti sono attese in molte regioni centro-settentrionali (IL METEO). Diversi Comuni in varie zone dell’Italia hanno deciso di tenere chiuse le scuole nella giornata di giovedì 24 gennaio, come già avvenuto oggi in Toscana e Umbria. Ecco quali sono le zone interessate dai provvedimenti e che quindi osserveranno un giorno di sospensione delle lezioni (LE FOTO DELLE NEVICATE).

La situazione in Sardegna: a Nuoro scuole chiuse

La neve sulla Sardegna centrale ha imbiancato diversi centri del Nuorese. Il sindaco di Nuoro Andrea Soddu ha pubblicato nel sito del Comune l'ordinanza di chiusura di tutti gli istituti scolastici cittadini di ogni ordine e grado per la giornata di domani, per evitare i trasferimenti degli studenti pendolari. La stessa decisione è stata presa dai sindaci di Tempio Pausania, Calangianus, Luras e Sant’Antonio di Gallura, Bitti, Ollolai, Ovodda e Macomer.

Piemonte, scuole chiuse nell'Alessandrino

Scuole chiuse, domani, in una decina di scuole in provincia di Alessandria per la nevicata di oggi e il pericolo di ghiaccio per le basse temperature previste nella notte. Tra i principali centri interessati dai provvedimenti Ovada (dagli asili nido alle superiori) e Acqui Terme, dove la chiusura riguarda solo le scuole superiori.

In Liguria niente lezioni a Celle Ligure

In Liguria la chiusura delle scuole è stata decisa a Celle Ligure, come confermato dal sindaco Renato Zunino: "Domani le scuole saranno chiuse per il rischio di formazioni di ghiaccio durante la notte nelle strade e pericolo per il transito di scuolabus”, ha scritto il primo cittadino.