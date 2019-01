Sciopero del personale di Trenitalia per tutta la giornata di oggi, e per il 21 gennaio, fino alle 2 di notte, in Piemonte e Valle d’Aosta. Ma anche la Toscana è toccata dall’agitazione, con il personale della Divisione Passeggeri Regionale che incrocia le braccia fino alle 20.59 di questa sera.

Lo sciopero dei treni in Piemonte e Valle d’Aosta

In Piemonte e Valle d’Aosta non sono previste variazioni per i treni a lunga percorrenza, mentre per i treni Regionali, in entrambe le regioni, e in quelle vicine, potranno esserci modifiche o cancellazioni. L’agitazione sindacale, che come scrive La Stampa è stata indetta dal sindacato Orsa, potrà comportare modifiche al servizio anche prima dell’inizio e dopo la sua conclusione.

La situazione in Toscana

Anche in Toscana lo sciopero non interessa i treni di lunga percorrenza e le Frecce. Mentre per i treni Regionali potranno verificarsi cancellazioni o variazioni, “salvaguardando comunque le relazioni a maggiore traffico viaggiatori”, come fa sapere la stessa Trenitalia.