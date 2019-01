"Il preside è gay", la scritta, in nero, è apparsa sul muro di una scuola di Ravenna, ma il preside dell’istituto ha deciso di non cancellarla. Gianluca Dradi, dirigente scolastico del liceo scientifico 'Oriani' della città, su Facebook ha spiegato: “Resti lì come pietra d'inciampo per l'intelligenza umana. #nonnellamiascuola”.

“Bullismo omofobo è una piaga tra adolescenti”

Dradi, nel messaggio scritto sul social network, ha chiarito che “ciò che offende non è la falsa attribuzione di una condizione, ma il fatto che uno studente del mio liceo l'abbia pensata come un'offesa. Non la farò cancellare”. Intervistato da “Il Resto del Carlino”, il preside ha poi raccontato: “In un primo momento la mia reazione è stata semplicemente un'alzata di spalle. Poi però ha prevalso l'idea di cogliere l'occasione per un piccolo gesto educativo nei confronti del presunto autore. A me non importa chi sia stato. Mi piacerebbe che fra qualche tempo l'autore, ripassando davanti a quel muro, possa ravvedersi e vergognarsi di aver pensato che quell'epiteto fosse un’offesa”. Il dirigente scolastico ha inoltre lanciato un messaggio contro il bullismo omofobo - e non solo - ricordando che “è una vera piaga che colpisce gli adolescenti che vivono periodi di fragilità”.