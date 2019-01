Due persone sono morte in Alto Adige perché travolte da una valanga. Nel primo caso si tratta di un giovane di 22 anni deceduto durante un fuoripista sul monte Spicco, in Valle Aurina. Il secondo è uno scalatore, travolto mentre stava scalando una cascata di ghiaccio in Vallunga, una laterale della Val Gardena.

Cinque estratti vivi

Il 22enne si trovava a 2.400 metri di quota quando è stato investito dalla valanga che si è abbattuta in mattinata nella zona. Il ragazzo, originario di Valdaora, in Val Pusteria, era in compagnia di un gruppo di amici quando la slavina si è staccata inghiottendo sei sciatori. Cinque sono stati estratti vivi, mentre per il giovane non c’è stato nulla da fare. Inutili i tentativi di rianimazione del medico d'urgenza sul posto.

Trascinato per centinaia di metri

Per quanto riguarda lo scalatore, l’uomo è stato trascinato dalle masse nevose cadute in quella zona per centinaia di metri ed è morto sul colpo. L'incidente si è verificato poco lontano dal centro di addestramento alpini dei carabinieri. Sul posto sono intervenuti gli uomini del Soccorso alpino e un elicottero.