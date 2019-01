Non si sono fermati all'alt intimato da una pattuglia della polizia in servizio lungo la strada statale Telesina ed è scattato un inseguimento che si è concluso tragicamente. Quattro persone sono morte nei pressi dell'uscita di Alvignano, in provincia di Caserta. Erano tutte a bordo di una Skoda intercettata da una pattuglia del commissariato di Telese Terme. Dopo una ventina di chilometri, l'auto è uscita di strada e le quattro persone a bordo sono tutte decedute. La polizia indaga per identificare le quattro vittime. Lievemente feriti anche i due agenti della squadra volante che hanno subito allertato i soccorsi. Sul posto anche i carabinieri e i soccorritori del 118.

La dinamica

I quattro nella Skoda hanno cercato di seminare l'auto della polizia che li inseguiva da Telese Terme e per sorpassare un'altra vettura si sono spostati sulla corsia opposta della statale Telesina, proprio mentre sopraggiungeva un tir. Per la forte velocità non sono riusciti a evitare l'impatto e la loro auto si è incastrata sotto l'autoarticolato. Due dei deceduti sono stati sbalzati dalla vettura, altri due corpi sono ancora incastrati nelle lamiere.