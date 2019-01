Otto ammiragli della Marina Militare sono stati assolti "perché il fatto non sussiste” nel processo bis a Padova per i militari morti a causa dei tumori provocati dalle presenza di amianto nelle navi. Il giudice monocratico ha accolto la richiesta di assoluzione, avanzata dalla Procura per gli 8 ufficiali imputati. Secondo la stessa pubblica accusa, i vertici della Marina non avevano autonomia di spesa del budget assegnato e non potevano stanziare fondi per l'eliminazione del pericolo amianto nelle navi.

In origine gli imputati erano 40

Gli 8 ammiragli (in origine erano 40, ma molti sono deceduti nel corso delle indagini), erano imputati per le morti dei loro sottoposti e per le malattie dei tanti superstiti che ad oggi stanno affrontando impegnative chemioterapie.