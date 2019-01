Sciopero trasporti lunedì 21 gennaio, bus e metro fermi per 4 ore

Il 21 gennaio sciopero di bus e metro. I trasporti resteranno fermi per 4 ore. L’astensione per i lavoratori del trasporto pubblico locale è stata proclamata dai sindacati di Cgil, Cisl, Uil e quelli di Faisa Cisal e Ugl-Fna. Fermi anche i pullman a noleggio. Le modalità dello stop per i bus e le metro saranno decise a livello locale e rispetto delle fasce di garanzia. Per i pullman a noleggio la sospensione del servizio è prevista tra le 10 e le 14. La decisione di organizzare lo sciopero è stata presa per protestare contro le proposte europee di nuove norme sui tempi di guida e di riposo.