Trieste, coperte e abiti donati al clochard “sfrattato” da vicesindaco

Coperte, maglioni e anche un messaggio di solidarietà per il clochard di Trieste che qualche giorno fa era stato “sfrattato” dal vicesindaco leghista Paolo Polidori. “Caro amico, speriamo che tu soffra meno il freddo. Ti chiediamo scusa a nome della città di Trieste”, c’è scritto su un cartone - ripreso da Il Piccolo - e che qualcuno ha lasciato nel giaciglio occupato fino a poco tempo fa dal senzatetto. Un messaggio di solidarietà su Twitter arriva anche da Debora Serracchiani, presidente della Regione Friuli Venezia Giulia fino a maggio 2018. “Questa è la Trieste che conosco e che tutti devono conoscere: solidale e con la mano tesa verso il prossimo”, scrive Serracchiani postando anche la foto con le coperte e gli abiti donati al senzatetto.

Il post di Polidori su Facebook

Un aiuto concreto per il clochard dopo che lo scorso 4 gennaio il vicesindaco Polidori, sul suo profilo Facebook, aveva raccontato di aver "visto un ammasso di stracci buttati a terra" e di averli gettati in un cassonetto perché non vedendo nessuno, aveva pensato "fossero stati abbandonati". Dopo le critiche, il vicesindaco ha cancellato il post. ”il mio gesto, forse eclatante - ha detto poi è stato travisato. Non sono razzista, non ce l'ho con il clochard ma con la situazione".