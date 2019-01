Ultrà morto, 4 tifosi napoletani indagati per omicidio volontario

Sono stati tutti iscritti nel registro degli indagati, con l'ipotesi di reato di omicidio volontario, i quattro tifosi del Napoli passeggeri della Volvo V40 che secondo gli inquirenti avrebbe investito e ucciso Daniele Belardinelli (CHI ERA), ultrà del Varese, negli scontri del 26 dicembre prima di Inter-Napoli (LE NUOVE IMMAGINI). I quattro hanno ribadito di non essere loro i responsabili dell'omicidio di Belardinelli e si continuano a professare innocenti. Dalle 9 di questa mattina sono in corso gli interrogatori negli uffici della Questura di Napoli. Due dei tifosi sono già stati interrogati e altri due dovrebbero essere ascoltati in queste ore. I quattro, tutti assistiti dall'avvocato Emilio Coppola, vengono interrogati dalla Digos di Milano, in trasferta nel capoluogo campano. Intanto a Milano sono stati concessi i domiciliari a Luca Da Ros, il tifoso interista 21enne arrestato per gli incidenti che sta collaborando con i magistrati e ha identificato 7-8 ultras presenti durante gli scontri.

I nodi da chiarire

Gli inquirenti stanno cercando di fare luce su alcuni nodi fondamentali per l'inchiesta: in primo luogo la modalità e tempi del transito dell'auto nel luogo degli scontri, se prima o durante. Poi si cercherà di stabilire chi fosse effettivamente alla guida della Volvo. In un primo momento si era parlato del figlio 25enne dell'intestatario del leasing dell'auto, ma al volante potrebbe essere stato un conoscente del ragazzo. Infine, il lavaggio dell'auto effettutato dal ragazzo, tornato a Napoli. Gli investigatori stanno verificando se il 25enne abbia cercato di cancellare le tracce dell'investimento lavando l'auto. Per capire le eventuali responsabilità sarà fondamentale stabilire tempi e modalità della rissa, che si è svolta in due momenti: prima l'agguato, durante il quale è avvenuta la morte di Belardinelli, e in un secondo momento la ripresa degli scontri.

Data ultima modifica 05 gennaio 2019 ore 18:31