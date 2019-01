A causa del maltempo che ha colpito le zone appenniniche e il Centro Sud Italia (IL METEO), Viabilità Italia sta intervenendo con misure per la gestione del traffico commerciale e della circolazione ferroviaria e ha invitato i viaggiatori a guidare con prudenza. Per l’aggravarsi delle situazioni della circolazione in strada, alcune prefetture hanno emesso ordinanza di limitazione della circolazione per i mezzi superiori alle 7,5 tonnellate.

Rispetto delle norme stradali

A chi si mette in viaggio, l’istituto del ministero dell’Interno ricorda che su molte autostrade e strade extraurbane c'è l’obbligo di circolare con pneumatici invernali montati o di avere a bordo catene da neve prontamente utilizzabili e raccomanda di informarsi sulle condizioni delle strade o sulle limitazione alla circolazione.

La riduzione della circolazione ferroviaria

Le Ferrovie dello Stato hanno già attivato la fase di emergenza lieve dei piani neve e gelo su alcune linee ferroviarie di Marche, Abruzzo, Puglia, Molise e Campania. In queste Regioni i servizi commerciali regionali saranno ridotti mediamente del 30%, ma al momento, è confermata la piena disponibilità di tutte le linee ferroviarie. Preallerta e presidi preventivi anche in Basilicata, Calabria e Sicilia, anche se in queste Regioni non sono però previste riduzioni di treni.

Limiti di circolazione mezzi pesanti in Molise, Abruzzo e Basilicata

I limiti alla circolazione dei mezzi superiori alle 7,5 tonnellate sono stati disposti in provincia di Campobasso e Isernia su tutta la rete stradale a esclusione dell’autostrada, in provincia di L’Aquila, Teramo, Pescara, Chieti, sull’intera rete stradale ed autostradale di competenza e in provincia di Matera sul raccordo della S.S.7.