Strada dei Parchi, concessionaria delle autostrade A24 e A25, ha deciso di bloccare di propria iniziativa gli aumenti dei pedaggi, di circa il 19%, che sarebbero scattati alla mezzanotte tra il 31 dicembre 2018 e l’1 gennaio 2019. Lo ha reso noto la stessa Spa che ha deciso "nonostante l'incomprensibile posizione di Anas". La società ha deciso di sospendere gli aumenti dei pedaggi approvati dal Governo a fine 2017 e quelli previsti dalla Convenzione vigente per il 2019. L'intesa per la “sterilizzazione” degli aumenti trovata con il Mit è saltata per opposizione dell'Anas.

SdP spiega la decisione

In una nota, Strada dei Parchi, spiega la sua decisione: “Nel prendere atto con rammarico delle ingiustificate pretese di Anas, che esige un tasso di interesse del 6% annuo al posto del tasso legale del 2% sulle rate posticipate 2018 e 2019 dovute quale prezzo della concessione, pretese reiterate nonostante gli inviti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti suo controllante, comunica agli utenti che a partire dalla mezzanotte di oggi e fino a quando il Governo non troverà un'adeguata soluzione normativa, ha deciso di sospendere gli aumenti dei pedaggi di A24 e A25 approvati dal Governo alla fine del 2017 e quelli previsti dalla Convenzione vigente per il 2019. Strada dei Parchi si dice fiduciosa che il Mit possa mettere al più presto la Concessionaria di A24 e A25 nella possibilità di sottoscrivere il nuovo 'Piano economico e finanziario', in modo da affrontare in via definitiva la questione degli adeguamenti tariffari".

Anas: negoziazione per mitigare aumento tariffe

In giornata il cda dell’Anas ha però aperto la porta al negoziato e "ha deliberato di avviare una negoziazione" anche con il Mit per "differire le rate 2017 e 2018 dovute da Strade dei Parchi per il corrispettivo della concessione, nonostante l'articolato e annoso contenzioso in essere". La scelta arriva "in considerazione del significativo impatto sociale della iniziativa, rivolta primariamente alla tutela dell'interesse pubblico a mitigare un significativo incremento tariffario a partire dal 2019".

Sindaci mobilitati contro caro pedaggi

In mattinata, una cinquantina di amministratori laziali e abruzzesi, tra cui molti sindaci, hanno effettuato un sit-in nel casello autostradale L'Aquila ovest per protestare contro gli aumenti dei pedaggi delle autostrade A24 e A25, prima che SdP decidesse di bloccarli. Non c'erano esponenti del Movimento 5 stelle, il partito del ministro Danilo Toninelli, che nelle ultimi giorni ha avuto un duro scontro con i sindaci mobilitati, invitati alle dimissioni e ad accusare i loro partiti che negli anni scorsi hanno causato il problema "con i contratti-regalo in favore dei prenditori di Stato" .

La vicenda

Le autostrade A24 e A25 sono gestite dal concessionario Strada dei Parchi spa. Da giorni SdP e Mit stanno discutendo senza trovare un accordo definitivo basato sulla sospensione per i primi tre mesi per permettere di sbloccare in particolare i fondi che il Ministero deve al concessionario per precedenti sconti tariffari, e l'approvazione del piano economico finanziario (Pef).