Meteo, le previsioni di oggi lunedì 24 dicembre

Vigilia di Natale all’insegna del “caldo”: temperature ben oltre la media segnano massime oltre i 14 gradi su tutta la penisola e sole in gran parte delle regioni. Peggioramenti sono previsti soprattutto in serata, con rovesci su Molise, Marche e Puglia. Domani, 25 dicembre, il sole continuerà a splendere al Nord e sul Centro, qualche piovasco al Sud.

Le previsioni al Nord

Al Nord si prevedono per oggi nubi e debole neve sulle Alpi di confine dai 1500/2000m. In Val Padana continuano ad addensarsi nebbie e nubi basse, in sollevamento però nel corso della giornata. Le temperature sono in rialzo, con massime tra 10 e 15 gradi.

Le città del Nord

A Torino previsti cieli tersi per tutto il giorno, con una temperatura minima di 3°C e massima di 16°C. Venti lievi soffieranno sul capoluogo tutto il giorno. Situazione simile a Milano, dove è previsto cielo azzurro e temperature tra i 4 e i 15 gradi. Venti deboli in mattinata che diventeranno moderati nel pomeriggio. Nuvoloso invece il cielo di Genova, con temperature minime più miti (12°C) e massime in linea con il resto della penisola (16°C).

Le previsioni al Centro

Al Centro previsti addensamenti e deboli piogge in Toscana, più soleggiato altrove ma peggiora entro sera lungo l'Adriatico con piogge e rovesci. Nevicate inoltre si addosseranno alle Alpi di confine centro-occidentali ma in attenuazione in giornata e a quote in genere medio-alte. Temperature in rialzo, massime tra 13 e 16 gradi.

Il meteo a Firenze e Roma

Una leggera pioviggine bagnerà Firenze durante la giornata, mentre alla sera i cieli saranno quasi sereni. La temperatura minima toccherà i 7°C, la massima sarà di 13°C presente fino alle prime ore della sera. Cieli per lo più limpidi invece a Roma, dove la temperatura minima potrà arrivare fino a 9°C e la massima toccherà i 16°C.

Le previsioni al Sud

Al Sud nubi e deboli piogge tra Campania e Calabria, più sole altrove ma peggiora entro sera su Molise e Puglia. Temperature stabili, massime tra 14 e 18.

Le città del Sud

A Napoli prevista debole poggia per tutto il giorno, con minime a 13°C e massime a 16°C riscontrata dopo l'ora di pranzo. Fino alle prime ore della sera ci saranno venti deboli provenienti da ovest sudovest con intensità di 10 nodi. A Palermo previsto tempo nuvoloso tutto il giorno. In mattinata la temperatura minima è di 14°C, mentre la massima arriverà a 17°C.

Le previsioni per Natale e Santo Stefano

Anche le giornate del 25 e 26 dicembre saranno all'insegna del bel tempo quasi ovunque. Dopo mattinate segnate dalla presenza di nebbie e foschie, il Nord festeggerà sotto il sole. Anche al Centro e al Sud previsto tempo sereno o poco nuvoloso, eccetto per qualche piovasco tra Sicilia e Calabria. Le temperature saranno invece in calo su tutte le regioni, con un’ulteriore diminuzione prevista per il 26.