Metro 2 Milano, blocco della corrente e treni fermi per mezz'ora

Non pochi disagi questa mattina per i passeggeri della metropolitana verde. Poco dopo le 8 di mattina, quando i vagoni sono affollati di studenti e lavoratori, la circolazione dei treni è stata interrotta per almeno mezz'ora. Treni fermi durante l’ora di punta uguale caos generalizzato. Qualcuno è rimasto bloccato in galleria, qualcun altro ha aspettato invano sul binario l’arrivo del treno.

Mancanza di corrente

Immediata la reazione dei viaggiatori che hanno cercato informazioni in rete e chiesto spiegazioni all’account ufficiale di Atm che – segnaliamo - risponde sempre in tempo reale alle segnalazioni degli utenti. Il motivo del disagio e del blocco della circolazione, per stessa ammissione dell’Aziende dei Trasporti di Milano è stata “una temporanea mancanza di corrente”. Non è ancora chiaro a cosa sia dovuta, se a un guasto al sistema elettrico o al gesto incosciente di un passeggero che avrebbe azionato la manovella di interruzione della corrente sui treni.