L'azione, attribuita al gruppo filorusso Noname057(16), è stata contenuta dai sistemi di protezione. Attivate Polizia Postale e Agenzia per la cybersicurezza nazionale ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Il sito del ministero degli Affari Esteri è stato bersaglio, da questa mattina, di un attacco informatico che, secondo quanto riferito dalla Farnesina, è stato finora contenuto senza provocare interruzioni dei servizi. Il ministero ha spiegato che la situazione è costantemente monitorata in collaborazione con il Polo Strategico Nazionale e con le autorità competenti.

Dietro l'azione gli hacker filorussi Secondo quanto si apprende, l'attacco sarebbe riconducibile al gruppo filorusso Noname057(16). L'azione sarebbe stata condotta attraverso la tecnica Dd0s (Distributed denial of service), che punta a saturare i sistemi informatici con un elevato numero di richieste di accesso fasulle per compromettere il funzionamento. I sistemi di difesa, però, hanno resistito all'offensiva e non si sono registrati disservizi. La Polizia postale dalle prime ore di questa mattina si sta occupando del fatto ed è stato attivato il Centro nazionale anticrimine informatico per la protezione delle infrastrutture critiche. Si è mossa anche l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, che ha contattato il ministero.