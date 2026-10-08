L'azione, attribuita al gruppo filorusso Noname057(16), è stata contenuta dai sistemi di protezione. Attivate Polizia Postale e Agenzia per la cybersicurezza nazionale
Il sito del ministero degli Affari Esteri è stato bersaglio, da questa mattina, di un attacco informatico che, secondo quanto riferito dalla Farnesina, è stato finora contenuto senza provocare interruzioni dei servizi. Il ministero ha spiegato che la situazione è costantemente monitorata in collaborazione con il Polo Strategico Nazionale e con le autorità competenti.
Dietro l'azione gli hacker filorussi
Secondo quanto si apprende, l'attacco sarebbe riconducibile al gruppo filorusso Noname057(16). L'azione sarebbe stata condotta attraverso la tecnica Dd0s (Distributed denial of service), che punta a saturare i sistemi informatici con un elevato numero di richieste di accesso fasulle per compromettere il funzionamento. I sistemi di difesa, però, hanno resistito all'offensiva e non si sono registrati disservizi. La Polizia postale dalle prime ore di questa mattina si sta occupando del fatto ed è stato attivato il Centro nazionale anticrimine informatico per la protezione delle infrastrutture critiche. Si è mossa anche l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, che ha contattato il ministero.
Tajani: "Cybersicurezza centrale nella riforma"
"La cybersicurezza è un elemento centrale della riforma della Farnesina approvata lo scorso anno. Abbiamo rafforzato negli ultimi mesi le nostre capacità di prevenzione, monitoraggio e risposta alle minacce, adottando tutte le necessarie contromisure anche sul piano tecnologico", ha sottolineato il ministro degli Esteri Antonio Tajani. Il vicepremier ha ricordato inoltre di aver illustrato recentemente le attività della Sala Operativa Csirt anche al ministro degli Esteri tedesco Johann Wadephul durante una visita a Roma. L'Italia ha deciso di lavorare insieme alla Romania e altri stati membri per includere nelle prossime riunioni europee proposte di designazione di attori responsabili di attacchi cyber, anche verso istituzioni italiane.