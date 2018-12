Firenze, scritte shock fuori dallo stadio contro la Juventus

"Heysel -39" e "Scirea brucia all'inferno". Sono queste le due scritte apparse fuori dallo stadio Artemio Franchi di Firenze e indirizzate alla Juventus, storica rivale della squadra viola. Le due scritte, realizzate sul muro di una centralina della luce, fanno riferimento alla tragedia dell'Heysel del 29 maggio 1985 e alla tragica morte di Gaetano Scirea, storico capitano juventino scomparso nel 1989 in un incidente d'auto. Le scritte sono comparse poco prima della partita tra le due squadre e sono state subito rimosse, e il club viola ha preso le distanze dall'accaduto.

Gli incidenti

Il riferimento della prima frase è agli incidenti avvenuti allo stadio Heysel di Bruxelles prima della finale di Coppa Campioni tra Juventus e Liverpool, nel maggio 1985. In quell’occasione, hooligans inglesi attaccarono alcuni settori dei tifosi bianconeri e negli incidenti che seguirono persero la vita 39 persone. Nel secondo caso, invece, il riferimento è all’ex capitano della Juve, Scirea, morto bruciato in un incidente stradale in Polonia nel 1989. Il vicepresidente della Juventus Pavel Nedved ha commentato: “Nel giorno in cui i nostri giocatori, con il cuore, vanno a omaggiare il capitano della Fiorentina, viene oltraggiato il nostro storico capitano Gaetano Scirea”, riferendosi al mazzo di fiori deposto da Chiellini sotto la Fiesole in ricordo di Davide Astori. “È inaccettabile, triste, diseducativo e vergognoso. Ma non è un problema di Firenze, è di tutti gli stadi”.