Meteo, le previsioni di domani lunedì 29 ottobre

Forte maltempo lunedì su buona parte del Paese, terzo giorno consecutivo di piogge, nubifragi, venti forti e mareggiate. Sarà l’apice di una fase perturbata, che dopo una breve tregua, tornerà sulla scena per il Ponte di Ognissanti. Una nuova, violenta perturbazione porterà lunedì piogge abbondanti e nubifragi in particolare al Centro Nord. Le aree più critiche sono localizzate sul Veneto, Trentino, Friuli Venezia Giulia, bassa Toscana, e Lazio, zone già duramente colpite nei giorni scorsi. Lo stato di attenzione è elevatissimo per possibili danni, cadute di alberi, frane ed esondazione di torrenti. A Venezia si replica con un’altra giornata di acqua alta. Il picco è atteso nelle prime ore del pomeriggio con una marea di 140 cm sul medio mare e il 50% della città invasa dall’acqua.

Le previsioni al Nord

Maltempo acuto su tutte le regioni settentrionali. Piogge e temporali di forte intensità sono attesi in Piemonte, Lombardia, Liguria, alto Veneto e Friuli Venezia Giulia. Previsti accumuli superiori ai 150 mm che, sommati a quelli già caduti negli ultimi due giorni, potrebbero dare luogo a situazioni di criticità idrogeologica. Neve abbondante sull’arco alpino sopra i 200 metri. Giornata pessima a Genova con forti temporali, venti di tempesta e mareggiate. (accumuli previsti si 100mm nell’arco del giorno). Piogge forti anche a Milano con intensificazione dei venti e raffiche fino a 60-70 km orari. Allerta sulle Prealpi venete e friulane per il pericolo di smottamenti. Acqua alta eccezionale a Venezia con una marea prevista di 140 cm, definita molto sostenuta per la sua pericolosità.

Le previsioni al Centro

Rovesci e temporali sono attesi sulla Toscana, l’Appennino tosco emiliano, Umbria e il Lazio. Meno coinvolta dalle piogge l’area adriatica seppur con venti molto sostenuti meridionali e mareggiate. Spiccato maltempo sulla Toscana con temporali di forte intensità, venti di scirocco e mari molto agitati. Ulteriore rinforzo dei venti anche sul Lazio (raffiche fino a 100 km orari). A Roma giornata temporalesca con possibili criticità. Molto piovoso anche su Perugia, soprattutto nella seconda parte del giorno. Temporali più sporadici ad Ancona, con venti molto forti da Sud e mari agitati.

Le previsioni al Sud

Mattinata ancora discreta, è atteso un forte peggioramento nella seconda parte del giorno a partire dalle regioni tirreniche. Saranno il vento e le mareggiate le situazioni più preoccupanti. I mari saranno agitati o molto agitati con onde alte fino a 6 metri intorno alla Sardegna. Possibili eventi critici sulle coste del versante tirrenico per la violenza dei fenomeni. La Campania sarà la regione più piovosa, a Benevento ed Avellino sono previsti i quantitativi maggiori.