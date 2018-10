Trentino, bomba carta contro sede Lega. Salvini: Sono stati anarchici

Attentato dimostrativo davanti alla sede della Lega ad Ala, nel Trentino meridionale, dove questa sera Matteo Salvini terrà un comizio. "Sono stati gli anarchici", ha detto il vicepremier e ministro dell'Interno commentando l'esplosione di un ordigno che, stando alle prime informazioni, è di tipo rudimentale, probabilmente una bomba carta. Di fronte alla sede è anche comparsa una scritta: "Ancora fischia il vento". Non si sono registrati feriti. Già identificati i presunti autori del gesto: "Ho sentito il commissariato del governo e la questura e mi dicono che i due responsabili sono stati identificati e denunciati", ha spiegato il governatore della Regione, Ugo Rossi. "Auspico e chiedo la massima durezza", ha aggiunto.

L'esplosione nella notte contro la sede della Lega

L’esplosione è avvenuta intorno alle 2 di notte, quando si è sentito un boato e alcuni vetri della sede del Carroccio sono andati in frantumi. Sono stati gli abitanti della zona, svegliati dal rumore, a dare l’allarme. "Sono fatti che ovviamente non fanno piacere. Confidiamo nel lavoro delle forze dell'ordine", ha commentato Maurizio Fugatti, sottosegretario leghista alla Salute e candidato governatore per le provinciali in Trentino, a proposito dell’accaduto. "Sono cose da deficienti patentati, lo voglio dire proprio così", ha invece attaccato il governatore della Regione, Ugo Rossi. "Sono un competitor della Lega - ha aggiunto Rossi (Patt), che si è ricandidato - ma oggi avrò modo di passare ad Ala per esprimere la mia solidarietà". Le indagini sono ancora in corso e Salvini è atteso oggi nella zona, in occasione del tour elettorale per le elezioni provinciali del 21 ottobre, come aveva annunciato lui stesso su Twitter.

Salvini: "Non fermeranno il nostro sorriso e il cambiamento"

Il ministro dell’Interno non ha dubbi sugli autori del gesto, "gli anarchici". "Sono orgoglioso delle forze dell'ordine e dei nostri straordinari militanti che hanno già ripulito. Certi soggetti hanno capito che dopo decenni anche i Trentini vogliono voltare pagina e reagiscono con la violenza, ma non fermeranno il nostro sorriso e il cambiamento. Oggi pomeriggio sarò in Trentino Alto Adige per abbracciare tutti", ha dichiarato il leader della Lega.

