Ponte Morandi, diffuse nuove immagini del crollo. VIDEO

Il viadotto ripreso da lontano e poi un'enorme nube che lo avvolge. Le auto che passano e poi l’asfalto distrutto. La guardia di finanza di Genova ha diffuso un nuovo video del crollo del ponte Morandi. Nel disastro, il 14 agosto scorso, sono morte 43 persone (IL CROLLO - FUNERALI - DECRETO - FOTO - VIDEO).

Il nuovo video del crollo del ponte

Il nuovo filmato del crollo unisce le riprese delle telecamere di sorveglianza dell'Ansaldo e della ditta Piccardo. Nella prima parte si vede il viadotto ripreso da lontano che a un certo punto viene avvolto da una enorme nube. Nella seconda parte, che riprende la strada in basso lato Ovest in direzione sud, si vedono prima le macchine che passano e poi, dopo un salto immagine dovuto a un black out, l'asfalto del ponte crollato, un furgone fermo e due persone che si allontanano dalle macerie.

Di Maio: "Oggi il nome del commissario"

A sei giorni dall'entrata in vigore del decreto, intanto, la città non ha ancora il nome del commissario per la ricostruzione. Il vicepremier Luigi Di Maio, parlando a Radio Radicale, ha assicurato: "Oggi il presidente del Consiglio scioglie la riserva, ieri sera abbiamo affrontato tutte le criticità, tutte le questioni. Il nome oggi lo conoscerete".

