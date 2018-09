Ponte Morandi, l'accusa: Autostrade non ha fatto valutazione sicurezza

Autostrade per l'Italia ha minimizzato o celato lo stato in cui era il viadotto Polcevera, impedendo di fatto una corretta vigilanza sull'operato del concessionario. Questa la conclusione ispettiva del ministero dei Trasporti nella relazione sul crollo del ponte Morandi. "La valutazione di sicurezza del viadotto Polcevera richiesta ad Autostrade per l'Italia non esiste, non essendo stata eseguita", riferisce la Commissione del Mit, che ribadisce che "contrariamente a quanto affermato nella comunicazione del 23 giugno 2017 della Società alla struttura di vigilanza, tale documento non esiste".

Commissione Mit: "Controlli Aspi tuttora inadatti"

In base a quanto riferito dal Mit, "la procedura di controllo della sicurezza strutturale delle opere d'arte documentata da Autostrade per l'Italia, basata sulle ispezioni, è stata in passato ed è tuttora inadatta" a prevenire i crolli e "del tutto insufficiente per la stima di sicurezza nei confronti del collasso". E questa procedura, aggiunge la relazione, oltre ad essere stata applicata al viadotto Polcevera è ancora applicata "all'intera rete di opere d'arte di Aspi". Inoltre, il Mit sostiene che la causa più verosimile del crollo non sia la rottura di uno o più stralli (come si pensava inizialmente), ma il crollo di uno degli altri elementi strutturali (travi di bordo degli impalcati tampone o impalcati a cassone) incapaci di reggere a causa "dell'avanzato stato di corrosione".

"Messa in sicurezza era improcrastinabile"

Attraverso la relazione, inoltre, il Mit accusa la società Autostrade di essere venuta a conoscenza dei "valori del tutto inaccettabili presenti nel progetto esecutivo per la manutenzione", ma di non aver fatto nulla per un "provvedimento di messa in sicurezza" che era "improcrastinabile".

"I lavori sul ponte potrebbero aver contribuito al crollo"

Infine, i commissari fanno riferimento al fatto che la "mancanza di cura" durante i lavori sui sostegni dei carroponti potrebbe aver in realtà contribuito al crollo. "Tale mancanza di cura - si legge nel documento Mit - si rileva sia dai documenti di progetto sia dalle audizioni del personale Aspi". Inoltre, secondo il Mit, questi interventi "ripetuti nel tempo" potrebbero aver "diminuito la sezione resistente dell'armatura delle travi di bordo in maniera sostanziale", non escludendo dunque come questi lavori potrebbero essere concausa del disastro di Genova.

Data ultima modifica 25 settembre 2018 ore 16:30