Monza, chiuso per "gravi anomalie" il ponte sul Lambro di via Colombo

È stato chiuso, per motivi di sicurezza, il ponte di via Colombo a Monza. Il Comune ha emesso un'ordinanza urgente per la chiusura del traffico veicolare e pedonale sul ponte che sormonta il fiume Lambro nel centro cittadino, “a causa di gravi anomalie”. Lo ha comunicato ieri, 19 settembre, lo stesso ente, spiegando come la struttura, risalente agli anni '50, necessiti di prove urgenti di carico a seguito di un'ispezione dei tecnici comunali.

Predisposta viabilità alternativa

"In attesa dei risultati completi delle indagini e in via precauzionale abbiamo deciso di chiudere completamente il ponte - ha spiegato il sindaco di Monza, Dario Allevi - abbiamo già predisposto il piano della viabilità alternativa, pur trattandosi di area Ztl, mentre pedoni e bici potranno utilizzare la passerella ciclopedonale distante solo 180 metri".