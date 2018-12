Sardegna, bimbo di 7 anni muore annegato in piscina

Un bambino di 7 anni residente in Ogliastra, è morto annegato mentre giocava nella piscina di un hotel a Orosei, sulla costa centro orientale della Sardegna. Sul posto i carabinieri.

La ricostruzione

Da quanto si è appreso il piccolo si è tuffato da solo in acqua mentre la madre stava lavorando nell'albergo, quando avrebbe infilato la manina in uno dei bocchettoni della piscina rimanendo incastrato. Quando il suo corpo è stato visto risalire in superficie è stato subito soccorso dai presenti, in attesa del 118. Per più di un'ora i sanitari hanno tentato di rianimare il bambino, ma è stato inutile. Chiamati dai genitori e dai responsabili dell'hotel, i carabinieri sono poi arrivati nell'albergo per avviare gli accertamenti, raccogliere le testimonianze e ricostruire così l'intera vicenda.

Il precedente

A luglio a Sperlonga, sulla costa laziale, una ragazzina di 13 anni era annegata nella piscina dell'hotel a quattro stelle in cui alloggiava con i genitori e la sorellina. In quel caso la ragazzina era stata risucchiata da un bocchettone del ricambio dell'acqua sul fondo della vasca.