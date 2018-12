Quando inizia la scuola? Le date del rientro in classe in ogni regione

Le campanelle stanno per tornare a suonare. L'estate è agli sgoccioli e gli studenti italiani si apprestano, chi prima e chi dopo, a tornare a scuola. Sul sito del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, è stata pubblicata l’ordinanza ministeriale firmata dal Ministro Marco Bussetti che fissa il calendario delle festività nazionali e degli esami per l’anno scolastico 2018/2019. I primi a partire, il 5 settembre, e anche gli ultimi a lasciare i banchi, il 14 giugno 2019, saranno quelli della provincia di Bolzano. Gli ultimi a finire le vacanze saranno i pugliesi, il 20 settembre.

I giorni di festa

Il calendario delle festività viene deciso a livello regionale ma ogni scuola può a propria discrezione aggiungere uno o due giorni di vacanza durante l’anno, che si sommano a quelli già stabiliti. Nello specifico nell’anno scolastico 2018/2019 non si andrà a scuola: tutte le domeniche, il 1° novembre (festa di tutti i Santi), l’8 dicembre (Immacolata concezione), il 25 e 26 dicembre (Natale e Santo Stefano), il primo gennaio (Capodanno), il 6 gennaio (Epifania), il 16 e 17 aprile (Pasqua e Lunedì dell’Angelo), il 25 aprile (Festa della Liberazione), il 1° maggio (festa del lavoro), il 2 giugno (festa della Repubblica) e nel giorno della festa del Santo patrono del comune dove si trova la scuola.

Gli esami

L’ordinanza del ministro fissa anche la data di inizio del prossimo esame di maturità: la prima prova scritta è prevista per il 19 giugno 2019. Gli esami conclusivi del I ciclo si svolgeranno nel periodo compreso tra il termine delle lezioni e il 30 giugno 2019, secondo i calendari definiti dalle commissioni. Le prove scritte a carattere nazionale Invalsi si dovranno tenere per gli alunni delle classi terze della scuola secondaria di I grado e per gli studenti dell’ultimo anno della scuola secondaria di II grado, tra il primo e il 18 aprile 2019.

Quando inizia la scuola in Trentino Alto Adige

Gli studenti della provincia di Bolzano saranno i primi a tornare in classe. Le lezioni ricominceranno infatti il 5 settembre e termineranno il 14 giugno 2019. Nella provincia di Trento il rientro è invece fissato una settimana più tardi, il 12 settembre. Si finisce anche più presto, l'8 giugno 2019. A Bolzano si consolano con qualche giorno in più di vacanza, dal 2 al 9 marzo 2019, per il Carnevale.

Quando inizia la scuola in Piemonte

In questa regione le scuole ricominceranno il 10 settembre e termineranno l'8 giugno 2019. Vacanze di Natale dal 24 dicembre al 6 gennaio 2019. A Pasqua ci si ferma invece dal 18 aprile al 25 aprile 2019. Qualche giorno di sosta anche a Carnevale, dal 2 al 6 marzo.

Quando inizia la scuola in Friuli Venezia Giulia

Gli studenti del Friuli Venezia Giulia sono attesi al ritorno in classe il 10 settembre. L'anno scolastico terminerà il 12 giugno 2019. Vacanze natalizie dal 24 dicembre al 6 gennaio 2019, quelle di Pasqua dal 18 al 25 aprile 2019.

Quando inizia la scuola in Abruzzo

Anche gli studenti abruzzesi ricominceranno il 10 settembre, mentre termineranno l'8 giugno 2019. A Natale si sta a casa dal 24 dicembre al 6 gennaio 2019, mentre a Pasqua ferie previste dal 18 al 25 aprile 2019.

Quando inizia la scuola in Basilicata

In questa regione si tornerà sui banchi il 10 settembre. Anche l'attività didattica si ferma dal 24 dicembre al 6 gennaio per le vacanze di Natale e dal 18 al 25 aprile per le vacanze di Pasqua. Infine, le lezioni si concluderanno il 12 giugno 2019.

Quando inizia la scuola in Valle d'Aosta

Gli studenti valdostani torneranno a scuola il 12 settembre e termineranno le lezioni il 12 giugno 2019. Anche qui vacanze natalizie dal 24 dicembre al 6 gennaio 2019 e vacanze pasquali dal 18 aprile al 24 aprile, con coda il 25 aprile per la Festa della Liberazione.

Quando inizia la scuola in Veneto

Anche gli studenti veneti rientrano in classe il 12 settembre, mentre le lezioni finiranno l'8 giugno 2019. Si resterà a casa dal 24 dicembre al 6 gennaio 2019 e dal 18 aprile al 25 aprile 2019.

Quando inizia la scuola in Lombardia

Stesse date anche in Lombardia, dove la scuola inizierà il 12 settembre e terminerà l'8 giugno. Date uguali anche per le ferie natalizie e pasquali. Più spostate in avanti, come sempre per il calendario ambrosiano, le vacanze di Carnevale, che per questo anno scolastico sono previste l'8 e il 9 marzo 2019.

Quando inizia la scuola in Umbria

In questa regione le lezioni riprenderanno il 12 settembre e termineranno l'8 giugno 2019. Vacanze di Natale sempre dal 24 dicembre al 6 gennaio 2019 e vacanze di Pasqua più ponte per la Liberazione dal 18 al 25 aprile.

Quando inizia la scuola in Campania

Rientro fissato per il 12 settembre anche in Campania, regione dove le lezioni termineranno l'8 giugno 2019. Anche qui si starà a casa dal 24 dicembre al 6 gennaio per le festività natalizie. Più lunghe invece le vacanze pasquali, visto che le lezioni saranno sospese dal 18 aprile al 27 aprile 2019.

Quando inizia la scuola in Sicilia

Gli studenti siciliani rientreranno a scuola il 12 settembre e termineranno l'anno scolastico l'11 giugno 2019. Vacanze di Pasqua dal 18 al 25 aprile 2019, mentre le vacanze natalizie saranno un po' più lunghe, visto che si resterà a casa dal 22 dicembre al 6 gennaio 2019.

Quando inizia la scuola in Molise

In questa regione la scuola comincerà il 13 settembre e terminerà l'8 giugno 2019. Le vacanze natalizie saranno dal 24 dicembre al 6 gennaio 2019, mentre quelle pasquali dal 18 aprile al 24 aprile 2019.

Quando inizia la scuola in Liguria

Qualche giorno di riposo in più per gli studenti liguri, chiamati al rientro in classe il 17 settembre. Vacanze natalizie dal 24 dicembre al 6 gennaio 2019. Vacanze pasquali più brevi, visto che si resterà a casa dal 18 al 22 aprile 2019. Si torna a scuola per due giorni e poi ponte della Liberazione dal 25 al 27 aprile. Le lezioni termineranno invece l'11 giugno 2019.

Quando inizia la scuola in Emilia Romagna

Gli studenti di questa regione cominceranno la scuola e termineranno le lezioni per primi, il 7 giugno 2019. Vacanze natalizie dal 24 dicembre al 6 gennaio, vacanze di Pasqua dal 18 al 23 aprile 2019.

Quando inizia la scuola in Toscana

Campanella iniziale il 17 settembre per gli studenti toscani, che termineranno le lezioni il 10 giugno 2019. Per le vacanze di Natale e Pasqua stesso calendario dell'Emilia Romagna: dal 24 dicembre al 6 gennaio 2019 per le prime e dal 18 al 23 aprile 2019 per le seconde.

Quando inizia la scuola in Lazio

Nella regione della capitale le lezioni cominceranno il 17 settembre e termineranno l'8 giugno 2019. Vacanze natalizie dal 24 dicembre al 6 gennaio 2019. A Pasqua si resterà invece a casa dal 18 al 23 aprile 2019.

Quando inizia la scuola nelle Marche

Anche gli studenti marchigiane torneranno in classe il 17 settembre. Dal 24 dicembre al 6 gennaio 2019 stop alle lezioni per le festività natalizie, dal 18 al 25 aprile per quelle pasquali con coda per la Festa della Liberazione. L'anno scolastico si chiuderà l'8 giugno 2019.

Quando inizia la scuola in Calabria

Stesse date di inizio e fine anche in Calabria, dove si partirà il 17 settembre e si chiuderà l'8 giugno 2019. Ferie natalizie dal 24 dicembre al 6 gennaio 2019, ferie pasquali dal 18 al 25 aprile 2019.

Quando inizia la scuola in Sardegna

Gli studenti sardi rientreranno in classe il 17 settembre. Vacanze di Natale dal 24 dicembre al 6 gennaio 2019. Campanella finale in calendario l'8 giugno 2019.

Quando inizia la scuola in Puglia

Le ultime scuole a riaprire i battenti saranno quelle pugliesi, il 20 settembre. Istituti chiusi dal 24 dicembre al 6 gennaio 2019 per le festività natalizie e dal 18 al 25 aprile per quelle pasquali. L'anno scolastico terminerà il 12 giugno 2019.