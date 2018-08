Sciopero della fame sulla Diciotti, Salvini: anche italiani a digiuno

È il nono giorno a bordo della nave Diciotti per i 150 migranti soccorsi dalla Guardia costiera al largo di Lampedusa. Sull'imbarcazione, ormeggiata dalla sera del 20 agosto nel porto di Catania dopo il salvataggio avvenuto 5 giorni prima, cresce la tensione in attesa del permesso di sbarcare. I migranti, ha raccontato con un tweet il senatore del Pd Davide Faraone, "hanno iniziato uno sciopero della fame", prima di retwittare: "La situazione è tornata alla normalità". La replica di Salvini: "In Italia vivono 5 milioni di persone in povertà assoluta che lo sciopero della fame lo fanno tutti i giorni". La situazione stenta ancora a sbloccarsi, in attesa di un complicato accordo tra i Paesi europei sulla ridistribuzione delle persone. Il governo italiano, che nei giorni scorsi ha concesso lo sbarco a 27 minori non accompagnati, prosegue con la linea dura (LE STORIE DEI MINORI SBARCATI). E il vicepremier Luigi Di Maio minaccia l’Ue: trovi una soluzione o basta contributi dall'Italia.

La riunione a Bruxelles: un incontro "tecnico"

Oggi, a Bruxelles, è previsto l'incontro degli sherpa di 12 Paesi per "cercare di trovare una soluzione europea sugli sbarchi", secondo quanto riferito da Tove Ernst, una portavoce della Commissione europea per la Migrazione. La riunione, sottolinea la portavoce, "non è stata organizzata per risolvere il caso Diciotti" e si tratta di un incontro tecnico, in cui "non ci attendiamo che vi siano decisioni".

Commissione Ue: "Minacce non servono a nulla"

La Commissione Europea, intanto, ha risposto alle parole del governo italiano, dicendo che continuerà a seguire le regole sulle migrazioni, e "non si piegherà alle minacce". "Trovare una soluzione per la questione migranti è la nostra priorità", ha detto il portavoce della Commissione Alexander Winterstein durante una conferenza stampa. "L'Ue è una comunità basata sulle leggi, non sulle minacce", ha concluso Winterstein. Di "minacce" ha poi parlato anche il cancelliere austriaco Sebastian Kurz che ha spiegato: "Do poco conto alle minacce, e specialmente a minacce del genere".

Salvini avverte l’Ue: “Basta con parole tante e risultati pochi”

Salvini, in un’intervista al Corriere della Sera, si è detto sicuro di quale sia la rotta degli Stati membri sul tema migranti. “La maggior parte dei Paesi pretende lo stop all'immigrazione. A metà settembre ci sarà la riunione dei ministri dell'Interno europei e lì lo si vedrà”, ha dichiarato, annunciando che nei “prossimi giorni” incontrerà a Milano il premier ungherese Viktor Orban. E ha avvertito Bruxelles: “L'Europa deve sapere che il governo italiano è irritato. Basta con parole tante e risultati pochi”. Altrimenti, nelle discussioni che richiedono l‘ok di tutti, “l'unanimità Bruxelles non la vedrà neanche col binocolo”.

Moavero: da Stati Ue ci aspettavamo più collaborazione

Un richiamo ai Paesi Ue è arrivato anche dal ministro degli Esteri Enzo Moavero Milanesi. "Per anni l'Italia ha salvato migliaia di vite umane" e "gli altri Stati europei lo hanno ampiamente riconosciuto. Noi chiediamo che alle belle parole seguano fatti e atti concreti, di reale solidarietà", ha detto in un'intervista a Sussidiario.net. Sulla nave Diciotti, ha aggiunto, "ci saremmo aspettati un'effettiva e più rapida collaborazione degli altri Stati Ue per arrivare, il prima possibile, alla soluzione migliore".

Scontro Di Maio-Ue

Soluzione che l'Ue spera di trovare nel vertice delle prossime ore: un incontro informale degli sherpa per affrontare la questione degli sbarchi. In caso di un mancato accordo per la ripartizione dei naufraghi, ha minacciato ieri il vicepremier Di Maio cogliendo il plauso del Viminale, l'Italia continuerà con la linea dura. "Se non esce nulla sulla Diciotti e sulla redistribuzione dei migranti, io e il M5S non saremo disposti a dare più 20 miliardi di euro all'Ue", ha detto il pentastellato. "Do poco conto alle minacce, e specialmente a minacce del genere" ha detto il cancelliere austriaco Sebastian Kurz, in conferenza stampa a Fischamend, rispondendo a una domanda sulle affermazioni di Luigi Di Maio.



La situazione a bordo

L'Unhcr e l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni, intanto, hanno esortato il governo italiano a consentire lo sbarco di tutti i migranti a bordo. Sulla nave nelle scorse ore sono saliti alcuni parlamentari italiani ed europei e il Garante dei detenuti, che ha anche presentato un'informativa alle procure di Catania e Agrigento sulle violazioni riscontrate. A bordo ci sono 130 eritrei, 10 migranti delle Isole Comore, sei bengalesi, due siriani, un egiziano e un somalo. Alcuni di loro sono donne e, secondo quanto riferito da personale medico che è salito a bordo, sono stati riscontrati casi di scabbia.

Le tre inchieste

Sulla vicenda sono tre le Procure siciliane che indagano: Palermo, Agrigento e Catania. La Dda di Palermo ha aperto un fascicolo in cui si ipotizza l'associazione a delinquere finalizzata al traffico di migranti e l'associazione a delinquere finalizzata al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. La Procura di Agrigento sta indagando a carico di ignoti per sequestro di persona e arresto illegale. I pm di Catania hanno invece aperto un fascicolo di "atti relativi": si tratta di accertamenti preliminari per vedere se siano ipotizzabili reati e che potrebbero poi portare alla apertura di un'inchiesta vera e propria. La Procura dei minori della città etnea ha poi attivato le tutele civili, che consistono nelle nomine dei tutori legali, per i ragazzi fatti sbarcare.

Miccichè contro Salvini

E sul caso Diciotti non mancano le polemiche politiche. Fra gli ultimi a intervenire, con un post su Facebook, il presidente dell'Assemblea regionale siciliana Gianfranco Miccichè. "Io non ti auguro un'indagine per sequestro di persona. Ti auguro di riuscire a provare vergogna", ha sbottato contro Salvini. E ancora: "Non ti stai comportando da Ministro di una democrazia occidentale, civile. Non agisci così perché intollerante o razzista. Perché nel lasciare 150 persone per tre giorni in balìa di malattie e stenti su una nave non c'entra niente la razza o la diversità, c'entra l'essere disumani, sadici". E ha concluso: "Salvini, fattene una ragione, non sei razzista: sei solo st....o".

