Incendio nell’ex casello di Ronchis sulla A4, a fuoco un container

Un incendio è divampato nell’ex casello autostradale della A4 di Ronchis di Latisana, in provincia di Udine. Una gigantesca colonna di fumo nero visibile per chilometri si è alzata dalla zona. Secondo quanto riferito dalla stampa locale, a prendere fuoco sarebbe stato un container.

Ancora ignote le cause

L’area, infatti, viene ora utilizzata come sede logistica del cantiere per la costruzione della terza corsia dell'autostrada e i prefabbricati sono utilizzati come uffici direzionali della Tiliaventum, impresa costruttrice. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco di Latisana Lignano e Portogruaro e i carabinieri della compagnia di Latisana. Non si conoscono ancora le cause dell'incendio, che ha completamente distrutto la struttura nel giro di pochissimo tempo.