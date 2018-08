Ponte Morandi, relazione del ministero: i monconi saranno abbattuti

I due monconi di Ponte Morandi saranno entrambi abbattuti, partendo in tempi rapidi da quello Est che insiste sulle abitazioni al momento evacuate. La relazione della commissione del Mit sui piloni rimasti in piedi, secondo quanto si apprende, sottolineerebbe infatti, soprattutto per quello di Levante, un forte rischio cedimento. Nel momento in cui la decisione sull'abbattimento diventerà ufficiale, verrà chiesto alla Procura di procedere con il dissequestro dei monconi per permetterne l'abbattimento.

La Guardia di Finanza negli uffici della società Autostrade

La Guardia di Finanza arriverà negli uffici di Autostrade per l'Italia per acquisire materiale utile all'inchiesta della Procura di Genova sul crollo del ponte Morandi. Non sarebbero imminenti le acquisizioni delle testimonianze dei componenti della commissione ministeriale: l’architetto Roberto Ferrazza (presidente) e l’ingegnere Antonio Brencich. I pubblici ministeri, coordinati dal procuratore capo Francesco Cozzi, vogliono prima procedere con la raccolta di atti e iniziare a esaminare la documentazione. Ci vorrà dunque ancora qualche giorno prima che i due tecnici vengano sentiti in merito ai pareri espressi lo scorso febbraio nella Commissione del Provveditorato alle opere pubbliche: in quell’occasione approvarono il progetto di manutenzione del ponte presentato da Autostrade, pur sottolineandone le molteplici criticità.

Il cda straordinario di Atlantia

Sempre nella sede di Autostrade per l'Italia è stato convocato il consiglio di amministrazione straordinario della controllante Atlantia per un'informativa sul crollo del ponte Morandi. Il board si riunisce all'indomani di quello di Autostrade. Sul tavolo c'è anche l'analisi dell'iter per far decadere la concessione avviato dal ministero dei Trasporti.

Cantone: "Lo Stato non può disinteressarsi ai controlli"

Sul crollo del ponte Morandi di Genova è intervenuto anche il presidente dell'Autorità nazionale anti-corruzione Raffaele Cantone, intervistato dalla Stampa: "Il sistema Paese è inadeguato: nessuno controlla e ci si affida al fato. L'inammissibile fuga dalle responsabilità è sconvolgente", ha dichiarato. "Nel crollo ci sono responsabilità omissive – ha aggiunto -. Chi aveva l'obbligo di intervenire per evitare l'evento? Il concessionario, certo. E nessun altro?". "Effettivamente gran parte dei poteri è stata delegata al concessionario, ma non vuol dire che l'autorità pubblica può disinteressarsi dei controlli", ha concluso.