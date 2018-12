Weekend autunnale, al Nord calo delle temperature fino a 12 gradi

Continua il maltempo in tutta Italia. In particolare, forti piogge e acquazzoni sono previsti fino a venerdì, 24 agosto, al Centrosud, mentre nel fine settimana sarà il Nord ad essere colpito da una perturbazione nordatlantica che porterà un brusco calo delle temperature con crolli termici fino a 12 gradi nelle regioni del Nordest (LE PREVISIONI).

Forti piogge ma caldo in tutto il Paese fino a venerdì

Esattamente come avvenuto già all’inizio di questa settimana, anche giovedì 23 agosto e venerdì 24 la situazione meteo sarà caratterizzata da una debole circolazione ciclonica che manterrà l'atmosfera instabile, favorendo la formazione di numerosi temporali pomeridiani, specie al Centrosud e sulle isole. Nel frattempo, precisano gli esperti, il caldo resterà piuttosto intenso e le temperature oltre la norma soprattutto al Nord e in Toscana, dove il termometro potrebbe sfiorare i 35 gradi. Una situazione, questa - osservano i meteorologi - destinata però a mutare radicalmente nel corso del fine settimana.

In arrivo una perturbazione atlantica nel weekend

Un anticipo di autunno è atteso nel fine settimana grazie all'arrivo di un'intensa perturbazione nord atlantica, seguita da aria nettamente più fresca. "Il suo passaggio, oltre a favorire una evidente attenuazione del caldo in tutto il Paese - rilevano i meteorologi - darà probabilmente origine, tra venerdì notte e le prime ore di domenica, ad una forte fase di maltempo sulle regioni del Nord, soprattutto su quelle di Nord-Est". Le prime ad essere colpite saranno le regioni settentrionali (in particolare la Lombardia) ed orientali; sabato cominceranno ad essere coinvolte anche le regioni centrali e il basso versante Tirrenico. Domenica il tempo migliorerà al Nordovest. Per quanto riguarda le temperature, nel corso del weekend l'aria più fresca che segue la perturbazione determinerà un brusco calo termico su tutta la Penisola. In molte zone, il calo sarà anche di 8-10 gradi rispetto alle temperature attuali mentre, al Nordest, le temperature caleranno anche di 10-12 gradi. Lunedì la tendenza è per un miglioramento e l'allontanamento della perturbazione verso i Balcani.

Danni al Centrosud, allerta meteo in Toscana

Intanto nella giornata di oggi, 22 agosto, sono stati numerosi i danni provocati dal maltempo. In particolare in Puglia, Calabria, Campania e Toscana. Tra le più colpite c'è la provincia di Taranto dove i nubifragi hanno devastato i vigneti compromettendo la stagione della vendemmia. A Catanzaro, invece, una tromba d'aria ha provocato numerosi danni in diversi stabilimenti balneari. Intanto, la protezione civile della regione Campania ha diramato un avviso di criticità fino alla serata di oggi. Codice giallo anche in Toscana nel Fiorentino, mentre anche fra Pisa e Livorno sono stati registrati numerosi disagi dovuti al maltempo.