Nave Diciotti fa rotta verso Pozzallo, era bloccata in mare da giorni

La nave Diciotti della Guardia costiera, dal 15 di agosto bloccata in rada davanti alla costa di Lampedusa, sta prendendo il largo e, da quanto si apprende da fonti a Lampedusa, si starebbe dirigendo verso il porto di Pozzallo, nel Ragusano. A bordo ci sono 177 migranti soccorsi in mare. La notizia, diffusa da fonti di Lampedusa, viene però smentita dal sindaco, che cita fonti ministeriali.

Sindaco: non è in rotta verso Pozzallo

Al momento neppure Pozzallo è stato indicato come porto sicuro. "La nave Diciotti non è in rotta verso la nostra città", dice Roberto Ammatuna, che ha ricevuto la conferma da fonti ministeriali. "Noi come sempre siamo pronti all'accoglienza e a collaborare con il ministero per qualsiasi tipo di soluzione" aggiunge il primo cittadino.

Sul caso, questa mattina, il Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà, Mauro Palma, ha informato le alte cariche dello Stato con alcune sue valutazioni sul caso, ritenuto di "rilevanza umanitaria".

Il lenzuolo bianco di Lampedusa

Proprio questa notte, sull’isola di Lampedusa era apparso un lenzuolo bianco con la scritta "porto aperto". L’iniziativa solidale è stata presa per mantenere alta l’attenzione sulla questione e sul destino della nave bloccata in mare da alcuni giorni. La Farnesina ha chiesto formalmente l’intervento dell’Unione Europea per risolvere la questione, mentre il ministro Salvini ha detto che senza aiuti da parte dell’Ue, i migranti sarebbero stati riportati in Libia.

Data ultima modifica 20 agosto 2018 ore 12:55