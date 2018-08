Migranti, nave Diciotti senza porto. Toninelli: Malta inqualificabile

Non ha ancora trovato una soluzione, e un porto, la vicenda della nave Diciotti: l’imbarcazione, finita al centro di un (nuovo) braccio di ferro Italia-Malta, da quattro giorni è al largo di Lampedusa con 177 migranti a bordo, soccorsi dalla Guardia Costiera italiana da un barcone in avaria. L’Italia non vuole concedere il porto di sbarco e chiede l’intervento dell’Europa. Un no è arrivato anche da Malta. “Diciotti dimostra che l'Italia non si tira mai indietro quando si tratta di salvare vite umane", ha scritto su Twitter Danilo Toninelli, ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti. "Il comportamento di Malta - continua - è ancora una volta inqualificabile e meritevole di sanzioni. L'Ue si faccia avanti e apra i propri porti alla solidarietà, altrimenti non ha motivo di esistere”.

Moavero: “Lavorare a soluzione europea”

Nelle scorse ore anche il ministro degli Esteri Enzo Moavero ha ribadito “la necessità di lavorare a una soluzione europea”. Trovare “una soluzione europea coordinata in tema di lotta contro i trafficanti di essere umani e di accoglienza di chi ha diritto di asilo nell'Ue” è un tema che trova l'Italia “in sintonia” con Francia e Germania, ha dichiarato il titolare della Farnesina dopo una telefonata con il presidente francese Emmanuel Macron e la cancelliera tedesca Angela Merkel.

In attesa tra Malta e Lampedusa

In attesa di un porto, senza indicazioni da parte del Viminale su un luogo di approdo, la nave Diciotti resta in stand-by in mare. Malta ha fatto sapere che Roma “non ha appigli legali per chiedere” un porto maltese e che “il porto più sicuro è Lampedusa”. La nave della guardia costiera italiana, così, è da quattro giorni tra Malta e Lampedusa. Dei 190 migranti soccorsi inizialmente da un barcone in avaria, 13 sono stati trasferiti al poliambulatorio di Lampedusa già nelle ore successive all'intervento perché avevano bisogno di cure. Tra loro, anche alcuni bambini e una donna che avrebbe subito violenze in Libia. Tra le persone rimaste a bordo, invece, ci sarebbero 11 donne e alcuni minori.

