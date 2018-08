Terremoto in Molise, forti scosse: in atto sciame sismico

Alle ore 23 di ieri sera, sono stati 27 i terremoti "localizzati" in Molise, dei quali otto di magnitudo uguale o superiore a 2.5. È questo il bilancio tracciato in una nota dall’Ingv dopo che la terra è tornata a tremare con una serie di scosse nella provincia di Campobasso, il 16 agosto. La scossa più forte - confermano gli esperti - è stata quella di magnitudo 5.1 delle 20:19, mentre tra le altre scosse, quella più forte è stata quella delle 22:22, di magnitudo 4.4, localizzata "4 km a Sud Est di Montecilfone ad una profondità di 9 km". Intanto molte famiglie della zona hanno trascorso la notte in automobile, per sicurezza.

Faglia più a Nord di quella dei terremoti del 2002 in Puglia

"Stiamo continuando ad analizzare i dati per capire le caratteristiche delle faglie che si sono attivate in questi giorni. La zona è poco conosciuta dal punto di vista sismico per una limitata documentazione della sismicità storica", hanno spiegato dall’Ingv. "Vogliamo precisare, comunque, che la faglia che sta provocando i terremoti di queste ore si trova a 10-15 km più a Nord di quella che ha determinato i terremoti del 2002 di San Giuliano di Puglia, pur avendo caratteristiche simili (parliamo di faglie trascorrenti in entrambi i casi)", conclude la nota.

Presidente Molise: lesioni importanti in alcuni edifici

Nella zona colpita dalle scosse non si sono registrati morti e feriti, ma alcuni danni. Il presidente della regione Molise, Donato Toma, la scorsa notte ha spiegato: "Ho allestito nell'appartamento di Termoli (Campobasso) dove attualmente mi trovo, una sorta di base operativa". "Lesioni, anche importanti - ha aggiunto - sono state rilevate in alcuni edifici, qualche casa disabitata è crollata, ma non ci sono danni alle persone, molta gente è ancora in strada. Poco fa abbiamo inviato tende e brandine nella base operativa di Montecilfone (Campobasso), da qui smisteremo il materiale negli altri comuni". Per oggi si prevede che squadre di tecnici "effettueranno verifiche più approfondite per un primo censimento dei danni".