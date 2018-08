Scontro tra barche nella Laguna di Venezia: 2 morti e 4 feriti

Thailandia, i ragazzi della grotta lasciano il tempio dei monaci

Il gruppo è uscito dalla struttura dopo aver preso i voti, in via temporanea, in onore del sub morto durante le operazioni per il loro salvataggio. I giovani erano rimasti bloccati , con il loro allenatore, per 18 giorni nella cavità di Tham Luang lo scorso giugno