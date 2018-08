Turisti fanno il bagno a S. Marco: il gondoliere li rimprovera. VIDEO

"Buongiorno, lo sa che è in piazza San Marco, a Venezia?". Inizia così il rimprovero di un gondoliere a due turisti francesi che stavano facendo il bagno nel canale di fronte al luogo più celebre della città, una delle mete turistiche più conosciute d'Italia. Nel video, pubblicato dal gruppo Facebook "Via il gabbiotto dal Campanile", il gondoliere dice ai turisti, cercando di destreggiarsi con la lingua francese e sottolineando come il comportamento non sia decisamente appropriato: "Fa caldo per tutti". I due "bagnanti" capiscono quindi di aver sbagliato ed escono così dall'acqua. "Vive la France" ("viva la Francia"), li saluta allora il gondoliere.