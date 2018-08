Meteo, continua ondata caldo: bollino rosso in 8 città, domani in 18

Continua l’ondata di caldo e afa sull’Italia (LE PREVISIONI METEO). Oggi sono otto, secondo il bollettino del ministero della Salute, le città da bollino rosso. Domani, giovedì 2 agosto, saranno 18, tutte al Centro-Nord. L’allerta oggi è massima a Bolzano, Bologna, Campobasso, Firenze, Genova, Perugia, Pescara, Rieti. Domani si aggiungeranno Brescia, Frosinone, Latina, Milano, Roma, Torino, Trieste, Venezia, Verona e Viterbo.

Allerta soprattutto per anziani e bambini

Il caldo provoca disagi e malori, soprattutto tra gli anziani. Ieri un uomo di 64 anni di Follonica (Grosseto), si è sentito male mentre stava facendo il bagno. A nulla sono serviti i soccorsi. Non è da escludere, ha detto chi è intervenuto sul posto, che il malore sia stato causato anche dalle alte temperature. In diverse città è in vigore un piano del Comune per assicurare agli anziani un po’ di refrigerio nelle ore più calde, in strutture con aria condizionata.

Caldo per tutta la settimana, consumi elettrici record

Secondo gli esperti, il caldo renderà rovente il Paese almeno per tutta la settimana, anche di notte. E non dovrebbero mancare temporali di calore estivi. Il grande caldo spinge l’uso dei condizionatori: nei giorni scorsi i consumi di elettricità hanno toccato il nuovo record di quest'anno a 56.400 MW.