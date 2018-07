Meteo, emergenza caldo: oggi bollino rosso in sei città

Prosegue la settimana più calda dell’anno, con temperature ancora più alte e bollino rosso a Bologna, Bolzano, Torino, Genova, Perugia e Pescara (LE PREVISIONI). A dirlo è il ministero della Salute, che nei bollettini del sistema di previsione e allarme delle ondate di calore sottolinea condizioni di rischio per la salute nella maggior parte delle città del Nord e del Centro.

Temperature in salita

Secondo il bollettino del ministero della Salute domani, 1 agosto, alle città da bollino rosso si aggiungeranno anche Campobasso, Firenze e Rieti, e le temperature si alzeranno al Livello 2 (arancione) a Brescia, Frosinone, Latina, Milano, Roma, Trieste, Verona e Viterbo.

Il piano Estate sicura 2018

Quella che sta interessando l’Italia è la prima vera ondata di calore del 2018 e continuerà almeno per tutta la settimana. Il ministero, per far fronte a fenomeni di questo tipo, oltre al numero di pubblica utilità 1500 ha avviato la campagna informativa on line Estate sicura 2018, che fa parte del Piano nazionale per la prevenzione degli effetti del caldo sulla salute. Sul sito www.salute.gov.it/caldo e sull’app “Caldo e salute” vengono pubblicati, dal lunedì al venerdì, bollettini città-specifici, in cui è sintetizzato il livello di rischio per la salute in base alle condizioni meteorologiche previste a 24, 48 e 72 ore. Oltre a questo, sulla app si possono trovare anche le raccomandazioni per la prevenzione, link per scaricare Linee guida, brochure e materiale informativo e una mappa interattiva dei piani, dei servizi e dei numeri utili a livello locale.