Volo cancellato, 200 italiani bloccati a Rodi da domenica sera

Quando la vacanza si trasforma in un incubo: 200 italiani sono bloccati all'aeroporto di Rodi dalla notte tra domenica e lunedì a causa di un volo cancellato. Anche l'Enac sta monitorando la situazione (COSA FARE PER OTTENERE IL RIMBORSO).

La denuncia dei passeggeri: nessuna informazione

I disagi allo scalo di Rodi e di altre isole greche sarebbero stati causati dall'interruzione dei sistemi di accettazione e, oltre ai nostri connazionali, coinvolgono circa tremila passeggeri provenienti da tutta Europa. Il caso dei 200 italiani, in particolare, riguarda un volo della Blue Panorama che sarebbe dovuto decollare alle 22.30 di domenica 29 luglio alla volta di Roma Fiumicino (arrivo previsto alle 23.55). L'aereo della compagnia italiana, proveniente da Bologna, è stato dirottato ad Atene e – secondo le informazioni ricevute dalle agenzie di stampa – i passeggeri sbarcati nella capitale greca sono stati assistiti dalla compagnia. Diversa, a quanto pare, la sorte di quelli rimasti a terra a Rodi, alcuni dei quali si sono sfogati attraverso i social: “Non c'è stata data una risposta da nessuno, non sappiamo nemmeno che fine abbiano fatto i nostri bagagli”, spiega Giorgio Masciotti in un video caricato su Facebook in cui si vede il caos all'aeroporto.

L'interessamento di Enac: il volo in serata

Anche l'Ente nazionale per l'aviazione civile fa sapere che sta monitorando la situazione in corso a Rodi. Blue Panorama ha comunicato all'Enac di aver autorizzato immediatamente l'assistenza per i passeggeri in attesa nell'isola greca che però, a causa dell'indisponibilità di alberghi sull'isola, hanno dovuto trascorrere la notte in aeroporto. Le persone coinvolte – ha spiegato sempre il vettore – sono state accompagnate presso una struttura di ristorazione. Enac, dal canto suo, fa sapere che continuerà a monitorare la situazione “nell'interesse dell'utenza e in applicazione della normativa comunitaria vigente in materia di assistenza alle persone coinvolte in cancellazioni, ritardi prolungati, overbooking e mancata informazione”. Intanto, le operazioni allo scalo sono in lenta ripresa e, secondo gli ultimi aggiornamenti, l'aereo con a bordo i 200 italiani dovrebbe partire nella serata di lunedì, alle 19.05. Dopo un'attesa durata circa 21 ore.