"Le vele sopra Napoli. Stazione 167", il reportage di Sky Tg24

Le Vele di Scampia, raccontate dal punto di vista inedito delle forze dell’ordine. Un ritratto dell’impegno degli uomini e delle donne dell’Arma, che ogni giorno lavorano tra ponti, ballatoi e case di uno dei quartieri più complessi di Napoli, per tutelare la legalità. È il documentario “Le vele sopra Napoli. Stazione 167”, in onda su Sky TG24 domani venerdì 27 luglio 2018 alle 21.30 e disponibile su Sky On Demand.

Il documentario

Prodotto da Clipper Media per la regia di Claudio Camarca, il documentario porta sullo schermo la quotidianità dei Carabinieri della Stazione 167, che ogni giorno lavorano nel quartiere di Scampia alle prese con arresti e perquisizioni, furti e sequestri di armi, un documentario che propone però anche storie di riscatto di chi sta cercando una via alternativa alla delinquenza.

Tra illegalità e vita di tutti i giorni

Per la prima volta le telecamere si muovono al seguito delle pattuglie dei Carabinieri per restituire il ritratto di un territorio ricco di complessità ma che, grazie anche al costante presidio dello Stato che non lo ha mai abbandonato, cerca di emergere combattendo la criminalità. Gli episodi di illegalità si mescolano con la quotidianità di chi vive quei luoghi, ma soprattutto con i risultati ottenuti dai rappresentati dello Stato che, con impegno incessante, hanno contribuito a decimare la criminalità presente nell’area. In quella che una volta era una delle più grandi piazze di spaccio d’Europa, oggi il numero dei reati è in sensibile calo.