Infermiera di Lugo, Cassazione annulla l'assoluzione: nuovo processo

La Cassazione ha annullato l'assoluzione di Daniela Poggiali, l'ex infermiera di Lugo, nel Ravennate, accusata di omicidio volontario per la morte di una sua paziente, Rosa Calderoni, di 78 anni, tramite somministrazione di potassio. La prima sezione penale, presieduta da Antonella Mazzei, ha accolto il ricorso del procuratore generale di Bologna e delle parti civili e ordinato un Appello bis.

Assolta nel 2017 "perché il fatto non sussiste"

Per la morte della signora Calderoni, avvenuta nell'aprile 2014, Poggiali era stata condannata all'ergastolo dalla Corte d'Assise di Ravenna, che l'aveva ritenuta colpevole di avere iniettato una dose letale di potassio all'anziana. La Corte d'Assise d'Appello di Bologna, il 7 luglio dello scorso anno, aveva invece assolto la donna con la formula "perché il fatto non sussiste", dopo una perizia a lei favorevole.

Il procuratore generale: donna "scaltra" e "senza pietas"

Nell'udienza, celebrata martedì scorso, il procuratore generale Mariella De Masellis aveva chiesto di accogliere il ricorso, ritenendo attendibile il metodo utilizzato nelle perizie precedenti per rilevare i livelli di potassio. Secondo De Masellis, l'ex infermiera agiva in modo "sconcertante". A pesare anche le foto, definite dal procuratore "raccapriccianti", che l’infermiera aveva scattato accanto a una donna appena morta. Secondo l’accusa "manipolava i degenti, somministrando farmaci a piacimento": è una donna "scaltra" e "senza pietas". Due settimane fa è stata ritenuta colpevole del reato di furto dalla Cassazione per aver rubato alcuni oggetti in reparto, con una condanna in via definitiva a 4 anni e 4 mesi.