Incidente in A4: attore Marco Paolini tampona un'auto, ferite 2 donne

È indagato per l'ipotesi di lesioni gravissime l'attore Marco Paolini, dopo un tamponamento causato ieri dalla sua Volvo sull'autostrada A4, nei pressi di Verona, nel quale sono rimaste ferite due donne che erano a bordo di una Fiat 500. L'attore bellunese, sotto shock ma rimasto illeso nell’incidente, è stato sentito a lungo dagli agenti della Polstrada. Avrebbe avuto un atteggiamento fortemente collaborativo e, secondo quanto riportano i quotidiani locali, ha detto: "È stata colpa mia, mi sono distratto e ho colpito l’auto".

Molto grave una delle due donne ferite

Secondo una prima ricostruzione l’automobile di Paolini avrebbe tamponato, per cause in fase d'accertamento, la Fiat 500. Nell'urto la vettura ha superato la barriera tra le due carreggiate, finendo sulla corsia della tangenziale Ovest, che corre a fianco della A4. Difficile l'intervento dei Vigili del fuoco per estrarre le due donne. Una di loro, una 52enne di Vicenza, dopo essere stata rianimata sul posto dai sanitari del 118, è stata trasferita in ospedale a Verona, dove si trova in gravi condizioni ed è ora in prognosi riservata. Ferita in modo meno serio la donna che si trovava al volante dell'auto.